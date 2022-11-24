Турция может начать масштабную наземную операцию в Сирии и Ираке после декабря. Об этом сообщил близкий к правительственным кругам сотрудник газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.

20 ноября Минобороны Турции объявило о начале операции «Коготь-меч». Анкара считает Рабочую партию Курдистана в Сирии причастной к теракту в центре Стамбула, который произошел 13 ноября.

По словам Сельви, ожидается, что воздушная операция в Ираке завершится в декабре. И уже после будет начат обратный отсчет для наземной операции в Сирии. Колумнист подчеркнул, что на этот раз в регионе планируется гораздо более масштабная операция.