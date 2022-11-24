Российский депутат от правящей партии Единая Россия Евгений Федоров заявил, что Армения — «тупиковая страна», где фиксируется русофобия и с которой нужно «решать по закону». Так он прокомментировал митинги против визита в страну Владимира Путина.

«Власть в Армении была поставлена США в процессе „оранжевой революции“, как и в Киеве. Но в то же время Армения — тупиковая страна в геополитическом плане. У нее от России зависит выживание», — заявил депутат.

По его мнению, в стране нужно решать «вопрос с русофобией».

«Как решать вопрос? Армения вышла из состава СССР по закону? Нет. Значит, это незаконное государственное образование. Действовать нужно исходя из этого», — заявил депутат.