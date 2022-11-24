Преступление было совершено 23 ноября, в районе восьми вечера, в доме на улице Мурсалова, что на территории Сабаильского района Баку. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

Сообщается, что житель Евлахского района С.Керимов (1990 г.р.) в ходе семейного конфликта поранил ножом свою тещу, а затем нанес проникающее ранение своему сыну. После этого мужчина попытался покончить с собой, порезав себе горло. Пострадавшим и подозреваемому в преступлении оказана медицинская помощь.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 126 (нанесение тяжких телесных повреждений) УК АР.