Состоялась встреча членов Международного центра Низами Гянджеви с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о последних событиях и международных вызовах, с которыми сталкивается мир, и была достигнута договоренность о регулярном проведении этой встречи. Генеральному секретарю была представлена информация о Глобальном Бакинском форуме, проводимом Центром, о сотрудничестве с Альянсом цивилизаций ООН и реализуемых инициативах.

В рамках «Года Низами», объявленного распоряжением президента Азербайджана, генеральному секретарю была подарена специально изданная Центром книга «Волшебство пера» – рукописи, отобранные из сочинения Низами Гянджеви «Хамсе», и памятный подарок, посвященный 10-летию Центра.