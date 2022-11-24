Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов не контактировал с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром, информация о том, что они обсуждали безопасность судоходства в Черном море является вымыслом и фейком. Об этом заявили в российском Минобороны.

«Сообщения западных СМИ о якобы состоявшемся «недавно» разговоре начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром являются фейком», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что никаких контактов, «тем более систематических», с председателем военного комитета НАТО и прочими представителями альянса у Герасимова не было. Также в ведомстве заявили о том, что не существует «российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов», в рамках которой, согласно публикации, Герасимов контактировал с НАТО.

«Опубликованная информация о достижении некой «договоренности» <…> по вопросам «безопасного движения судов в Черном море» является вымыслом от начала до конца», — заявили в ведомстве.