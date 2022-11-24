Итоги ереванского саммита ОДКБ для Н.В.Пашиняна лучше всего характеризует фраза «Большой облом». Говорю это без тени какой-либо иронии — как есть.

Всем нам нужен мир на Южном Кавказе. Для этого нашим коллегам в Армении надо просто открыть Трехстороннее заявление и по пунктам его выполнять — а не заниматься непрерывной демагогией и провокациями. Устали все уже от этого. Никто не будет таскать каштаны из огня для команды Никола Воваевича — ни Россия, ни ОДКБ.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.