Мы провели с президентом Вучичем очень конструктивную встречу, обсудили многие вопросы, представляющие взаимный интерес. Отныне мы будем постоянно рассматривать эти вопросы. Наши страны являются стратегическими партнерами, и мы считаем Сербию одним из наших лучших друзей в Европе. Суть нашего сотрудничества отражает в себе его формы. Сегодня мы подписали несколько важных документов, расширяющих правовые основы нашего сотрудничества. Однако, конечно, документ, касающийся стратегического партнерства, представляет особое значение.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с премьер-министром Республики Сербия Аной Брнабич в расширенном составе. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Естественно, одним из важных вопросов глобальной повестки дня является энергетическая безопасность, и мы обсудили с господином президентом этот вопрос. А сейчас продолжаем нашу работу. В то же время считаю, что в связи с перевозками мы должны поработать над соединением нашей инфраструктуры, потому что Сербия и Азербайджан расположены вдоль энергетического маршрута, соединяющего Европу с Азией. Считаю, что сфера охвата сотрудничества в этой области должна быть шире. Я также ознакомился с некоторыми данными, касающимися двусторонней торговли. Цифры очень маленькие. Несмотря на увеличение оборота в нынешнем году, все же считаю, что над этим можно поработать. Конечно, все эти и другие вопросы будут рассмотрены. Надеемся, что после визита мы увидим новую динамику в нашем сотрудничестве», — отметил Алиев.