Армения, безусловно, останется участницей Организации Договора о коллективной безопасности, несмотря на то, что членам сообщества не всё удалось согласовать. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков после заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

По его словам, лидеры стран ОДКБ на переговорах обсуждали вопрос о продлении миротворческой миссии в Армении, а также судьбу мирного договора между Арменией и Азербайджаном. «Затрагивалась эта тема весьма откровенно, очень прямо, конструктивно. Не все пока удается согласовать, есть определенные нюансы», — сказал Песков, добавив, что «эта тема на повестке дня». Представитель Кремля заверил, что ОДКБ востребована и необходима.

Он отметил, что Россия продолжает играть важную роль в процессе армяно-азербайджанского урегулирования и продолжит помогать. «Никто не пытается приурочить подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном к какой-то дате, главное, чтобы он был подписан и был жизнеспособным.

Важно, чтобы Армения и Азербайджан договорились о мирном договоре, все должны приложить максимум усилий к этому», — добавил он

Он также подчеркнул, что Организация в этом году сыграла важную роль в урегулировании ситуации в Казахстане — это первое конструктивное вмешательство по просьбе принимающей стороны. Песков также отметил, что сложность переговоров обусловлена сложностью момента, который переживает весь мир.