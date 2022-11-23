Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

«На данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект «Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы», — сказал премьер Армении, выступая на сессии СКБ ОДКБ. Его слова приводит пресс-служба правительства Армении.

