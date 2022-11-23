Нельзя допустить, чтобы братские русский и украинский народы разошлись по сторонам на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.

По его мнению, наступило время совместного коллективного поиска формулы мира.

«Любая война завершается мирными переговорами. Нужно использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия. Стамбульский раунд переговоров дал надежду на это, но соглашение в силу разных причин было «подорвано», — отметил Токаев.