Президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно созвать Совет безопасности ООН по обстрелу Украины Россией. Об этом он сообщил в Twitter 23 ноября. Заседание пройдет в 23.00 по Киеву (01.00 24 ноября по бак.вр.).

«Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве СБ ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры – это терроризм, и Украина и дальше потребует от мира решительной реакции на эти преступления», – написал президент.