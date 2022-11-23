«Здоровье известного журналиста Сабухи Мамедли находится в центре внимания как руководства TƏBİB, так и административно-медицинского персонала медицинских учреждений, где он до сих пор лечился. Как он сам отметил, помимо медицинских услуг, его окружают достаточным вниманием и заботой».

Данную информацию приводит TƏBİB. До настоящего времени он прошел курс лечения от заболеваний в медицинских учреждениях, находящихся в подчинении TƏBİB:

«Он прошел курс лечения в Республиканской клинической больнице, Центре научной хирургии им. А.Топчубашова, Медицинском центре Нариманова, Республиканской клинической урологической больнице им. М. Джавадзаде.

К сожалению, у него диагностировали сахарный диабет, сердечную недостаточность, пневмонию в нижней части легкого, осложненное хроническое заболевание сосудов нижних конечностей. Также из-за хронической почечной недостаточности ему периодически делают диализ.

В настоящее время его лечение продолжается в Центре научной хирургии им. А.Топчубашова. Сегодня он прошел необходимое обследование и сдал анализы для операции. Если состояние здоровья позволит, то завтра его прооперируют».