23 ноября в Белграде состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Сербия Аной Брнабич в расширенном составе. Об этом сообщает пресс-служба президента Алиева.
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23 ноября в Белграде состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Сербия Аной Брнабич в расширенном составе. Об этом сообщает пресс-служба президента Алиева.
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