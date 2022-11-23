23 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, находящийся с официальным визитом в Республике Сербия, посетил памятники общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу в парке Ташмайдан в Белграде.

Глава государства возложил венки к памятникам, пишет пресс-служба президента Алиева.

Отметим, что открытие памятника великому лидеру Гейдару Алиеву в парке Ташмайдан состоялось в 2011 году с участием Президента Ильхама Алиева.

Возведение памятника всемирно известному политическому деятелю Гейдару Алиеву в Белграде является свидетельством высокого уровня связей между нашими странами.