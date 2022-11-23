23 ноября после церемонии подписания документов президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Республики Сербия Александр Вучич выступили с заявлениями для печати. Об этом сообщает пресс-служба президента Алиева.

Ильхам Алиев заявил:

Прежде всего, хочу поблагодарить Вас, господин президент, за гостеприимство, оказанное мне и нашей делегации. Я признателен Вам за приглашение посетить Вашу прекрасную страну. Также я благодарю Вас за добрые слова об Азербайджане. Это слова истинного друга. С президентом Вучичем нас связывают дружеские связи, и я считаю, что этот фактор сыграл важную роль в стремительном развитии сербско-азербайджанских отношений.

Сербия и Азербайджан всегда защищают, поддерживают друг друга на международной арене. Как отметил президент Вучич, суверенитет, территориальная целостность поддерживаются на взаимной основе, и эта позиция является однозначной, неизменной и останется таковой. В то же время хочу сказать несколько слов, комментируя заявление президента Вучича, касающееся международных организаций.

Когда в конце концов мы увидели, что все эти усилия, в том числе переговоры, не дают результата, мы использовали фактор силы. Международное право давало нам эту возможность, Устав ООН давал нам эту возможность, право на самооборону должны быть у всех стран, в том числе и у Азербайджана. Мы восстановили нашу территориальную целостность c помощью силы, восстановили справедливость и уже два года азербайджанский народ обустраивает освобожденные земли, восстанавливает там здания, заново отстраивает огромную территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров.

Мы, конечно, анализируем эти и другие вопросы сквозь призму интересов наших стран, и сегодня в двустороннем формате мы затронули многие международные вопросы. В то же время мы обсудили вопросы региональной безопасности. Как сказал мой друг Александр, мы обсудили сотрудничество в сфере энергетики, и сегодня эти обсуждения будут продолжены. Имеются новые возможности для сотрудничества в сфере природного газа и электроэнергии.

Одним словом, сегодня мы составили повестку дня на последующие годы.