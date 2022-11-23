23 ноября в Белграде состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Республики Сербия Александром Вучичем один на один. Об этом сообщает пресс-служба президента Алиева.

Выступая на встрече, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

— Благодарю за приглашение и гостеприимство. Очень рад находиться в Вашей прекрасной стране и продолжать наш активный диалог. Мы часто встречаемся на международной арене, некоторых международных мероприятиях. Поддерживаем контакты по телефону. Одним словом, находимся на связи. Мы всегда вносим вклад в развитие наших двусторонних связей. В настоящее время они по своей сути являются уже стратегическим партнерством. Это не ограничивается лишь подписанным нами заявлением, а составляет основу нашего сотрудничества. Как Вы уже отметили, мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность друг друга. Мы также наладили очень тесные личные отношения, с большим уважением относимся друг к другу. Это – один из важных элементов двустороннего сотрудничества.

Я прибыл с большой делегацией и вижу здесь также большую делегацию сербской стороны. У членов нашей делегации будет хорошая возможность очень активно пообщаться и спланировать дальнейшие шаги. Мы обсудим пути дальнейшего развития нашего сотрудничества, укрепления партнерства. Еще раз благодарю за гостеприимство.