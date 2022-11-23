23 ноября в Белграде состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Республики Сербия Александром Вучичем один на один. Об этом сообщает пресс-служба президента Алиева.

Выступая на встрече, президент Сербии Александр Вучич сказал:

-Мы очень рады возможности принимать Вас сегодня здесь. Добро пожаловать в Сербию. Господин президент, мы встречались с Вами и раньше. Вы не раз приезжали в нашу страну. Мы высоко оцениваем позицию Азербайджана и с большим уважением относимся к ней. Связи между нашими гражданами развиваются. Наша дружба нашла отражение в конкретных делах, осуществляемых как с Вашей, так и с нашей стороны. Я признателен за поддержку, которую Вы всегда оказываете территориальной целостности Сербии. Мы тоже занимали аналогичную позицию в сложные, тяжелые для Азербайджана времена. Азербайджан – наш давний друг, и я надеюсь, что мы и впредь будем развивать наши отношения. Никто не может отрицать того, что мы являемся и остаемся близкими друзьями. Мы и впредь будем делать все возможное для повышения уровня сотрудничества между нашими странами. Благодарю. Еще раз добро пожаловать.