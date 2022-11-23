23 ноября состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем.
Данную информацию приводит Кабинет министров Азербайджана.
В ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность по поводу землетрясения, произошедшего в турецкой провинции Дюздже, Али Асадов выразил пожелания в связи со скорейшим исцелением пострадавших, устранением последствий землетрясения и нанесенного ущерба.
Было отмечено, что Азербайджан в этот трудный момент, как и всегда, находится рядом с Турцией.
Вице-президент Турции поблагодарил за проявленное внимание.
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