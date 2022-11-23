Мы хотим выразить благодарность Азербайджану и президенту Ильхаму Алиеву за обеспечение энергией. Конечно, Сербия – верный партнер.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции, проведенной в Белграде совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Вучич отметил, что Азербайджан и президент Ильхам Алиев являются верными партнерами не только для Сербии, но и для всех. «Соответствующие прозрачные протоколы были подписаны, но нам достаточно его слов. Мы верим слову президента Ильхама Алиева, оно равносильно его подписи».