Наши территории долгие годы находились под оккупацией, и ведущие международные организации мира приняли важные и справедливые решения и резолюции по этому поводу. Среди них — четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые требовали незамедлительного, безоговорочного и полного вывода армянских вооруженных сил с территорий Азербайджана. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на проведенной в Белграде совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Глава государства отметил, что все ведущие международные организации — Генеральная Ассамблея ООН, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, Совет Европы, Европарламент, ОБСЕ — приняли постановления и резолюции, поддерживающие позицию Азербайджана, но проблема не находила решения. Это свидетельствует об избирательном характере постановлений и резолюций международных организаций и их реализации.

«В некоторых случаях резолюции Совбеза ООН выполняются в течение нескольких дней, порой — в течение нескольких часов. Но что касается нашего вопроса, то выполнения этих решений мы ждали 27 лет и не могли этого добиться. Поэтому мировое сообщество должно предоставить свои предложения, касающиеся будущей деятельности международных организаций. Мы, как Азербайджан, готовы к этому. Поскольку если принятые решения не воплощаются в жизнь, не выполняются, то это, конечно же, заставляет задуматься», — подчеркнул Алиев.