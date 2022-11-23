Министерство сельского хозяйства 26-27 ноября организует ярмарки выходного дня «Из села в город».

Как сообщили Report в министерстве, главной целью организации ярмарок «Из села в город» является создание для местных фермерских хозяйств альтернативного канала по продаже, в то же время, обеспечение жителей города сезонной и экологически чистой сельхозпродукцией.

На ярмарках «Из села в город» примут участие около 80 фермеров из 50 регионов. На продажу будет выставлено около 90 видов сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.

Отметим, что ярмарки для фермеров будут организованы совершенно бесплатно. Так, фермеры, принимающие участие в ярмарках, смогут бесплатно пользоваться прилавками, весами и другим оборудованием. Кроме того, фермерам, испытывающим трудности в доставке своей продукции на ярмарку, будет оказана логистическая поддержка.

С целью контроля за качеством выставленной на продажу продукции на ярмарках будут функционировать выездные пищевые лаборатории Агентства продовольственной безопасности Азербайджана. Граждане, воспользовавшись услугами лаборатории, смогут узнать о показателях качества любой выставленной на продажу продукции.

Ярмарки выходного дня «Из села в город» будут работать по следующим адресам:

— Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (выход станции метро «Гянджлик»)

— Город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41А.