Власти Киева сообщают о взрывах в разных районах города.

По информации мэра столицы Кличко, ракета попала в один из инфраструктурных объектов. Введено аварийные отключение света. В области работает ПВО.





В Виннице поражена Ладыжинская ТЭС, прилёты и взрывы зафиксированы во Львове и Кременчуге.

По данным СМИ, Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без света.

Удары по объектам инфраструктуры Украины снова отразились и на Молдове. Кишинев и ряд районов Молдовы остались без света, сообщает вице-премьер Молдавии.