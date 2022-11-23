Сегодня мы встретились с президентом Ильхамом Алиевым. Утром мы провели прекрасные обсуждения. Но из-за определенных обстоятельств он не сможет долго пребывать в нашей стране. Я надеюсь, что в кратчайшие сроки у нас вновь будет возможность принять его в Сербии.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с азербайджанским лидером в Белграде.

«У нас с Азербайджаном есть различные возможности во многих сферах. Мы, как государства, стараемся защитить нашу территориальную целостность и представляем свои страны на международной арене. В частности, мы проводим работу по применению норм международного права. Это делается в рамках ООН, и это похвально. Но я думаю, что мы можем многому поучиться у президента Ильхама Алиева», — подчеркнул Вучич.