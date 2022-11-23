Президент России Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ.

Это восьмой по счету визит российского лидера в Армению.

В последний раз он был в Ереване в 2019 году, где участвовал в саммите глав государств-членов Евразийского экономического союза, солбщает rg.ru.

У В. Путина также запланирована в этот день беседа с Пашиняном. Кроме того, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко смогут пообщаться на полях саммита ОДКБ.