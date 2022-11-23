Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что может встретиться с сирийским коллегой Башаром Асадом, несмотря на военную операцию Анкары в этой стране, передает CNN Türk.

20 ноября Минобороны Турции объявило о начале операции «Коготь-меч». Анкара считает Рабочую партию Курдистана в Сирии причастной к теракту в центре Стамбула, который произошел 13 ноября. По словам Эрдогана, операция была начата в результате «отказа Российской Федерации» в соответствии с Сочинским соглашением 2019 года выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики.

«Возможно, в политике не бывает обид и недовольства», — заявил президент Турции.