Турция обладает всеми возможностями для оперативного расследования и привлечения к ответственности всех причастных к терактам. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей партии в среду в Анкаре. Об этом сообщает Anadolu.

Глава турецкого государства привлек внимание к теракту в Стамбуле, жертвами которого стали шесть человек, а также обстрелам приграничных районов страны с сирийской территории, что привело к гибели двух мирных жителей.

По его словам, заверения отдельных сил (стран) о недопустимости угрозы в отношении Турции с подконтрольным им сирийских территорий, так и остаются на словах. При этом каждое заявление Турции основывается на непререкаемых реалиях, имеет четкую причину.

«Если стороны договоренностей по Сирии не выполняют своих обязательств [по зачистке приграничных районов от террористов — ред.], то Турция оставляет за собой право своими силами устранять угрозы нацбезопасности», — подчеркнул далее турецкий лидер.

Турция начнет наземную антитеррористическую операцию в наиболее верное для страны время, заверил турецкий лидер.

«Антитеррористические операции с участием ВВС, артиллерии и ударных БПЛА – это только начало», — подчеркнул он.

Президент Турции призвал Сирию и Ирак не беспокоиться в связи с антитеррористическими операциями турецкой армии. «Анкара уважает территориальную целостность соседних стран. Единственная цель Турции – безопасность государства и населения», — подчеркнул он.