В столице Сербии Белграде состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева.
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13:36 Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Сербию.
Теги: Ильхам АлиевСербия
В столице Сербии Белграде состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева.
***
13:36 Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Сербию.
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