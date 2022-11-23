Три маркетинговые кампании, проведенные Azercell, были отмечены наградами в разных номинациях.

Лидирующий оператор мобильной связи страны Azercell Telecom получил высокую оценку премии Felis Azerbaijan за эффективную и творческую работу в сфере рекламы и маркетинга. Азербайджан впервые принимал участие в этом конкурсе, проходящем в Стамбуле. Компания Azercell, представлявшая Азербайджан, была удостоена девяти наград за три крупные кампании, проведенные за последнее время: кампания тарифного пакета «İsteSen»: две золотых и две серебряных награды; кампания «Azercell 25 лет»: три серебряных награды; кампания «Год Низами Гянджеви»: две бронзовые награды.

Следует отметить, что премия Felis»уже 17 лет оценивает проекты, отличающиеся инновационным подходом и креативностью в сфере рекламы и маркетинга в Турции. В 2022 году участие в конкурсе впервые приняли и азербайджанские компании. Креативные компании, работающие в нашей стране и представляющие индустрию рекламы и маркетинга, участвовали в конкурсе в семи категориях и 43 номинациях. Отрадно, что премия

«Felis» отметила и работы компании Azercell Telecom, которая отличается своим уникальным подходом в области маркетинга и неоднократно возвращалась с наградами с международных конкурсов.