Жителям Киева следует приготовиться к худшему сценарию повсеместного отключения электроэнергии при низких температурах, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild, опубликованном сегодня.

По его словам, Киев может ожидать «худшая зима со времëн Второй мировой войны». Если дело пойдëт по самому плохому сценарию, возможно, придëтся эвакуировать часть города, хотя власти не хотят, чтобы до этого дошло, утверждал Кличко.

Столичный градоначальник далее пустился в рассуждения о том, что Россия стремится «вынудить киевлян бежать, применяя для этого удары по гражданской инфраструктуре».