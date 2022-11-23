В рамках операции Pençe-Kılıç турецкая армия нанесла удары по 471 объекту террористов [на севере Сирии и Ирака], нейтрализованы не менее 254 боевиков сирийского крыла террористической организации РКК — YPG.

Об этом сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар в ходе посещения Оперативного штаба Командования сухопутных сил ВС Турции в Анкаре.

Министр подчеркнул, что благодаря успешным и слаженным действиям ВС Турции, представители террористических организаций «загнаны в угол и скоро мы заставим их замолчать навсегда», заверил Акар.

«Обстрелы приграничных районов Турции имели место и раньше — в провинциях Килис и Хатай, районе Рейханлы. Добиться результата и обеспечить безопасность мирного населения, мы смогли только благодаря зачистке от террористов прилегающих к Турции районов Сирии»,- приводит его слова «Анадолу».