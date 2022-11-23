После освобождения Украиной Херсона эксперты разошлись во мнениях: часть из них считает, что после этого Россия перешла в стратегическую защиту и будет удерживать захваченные территории до тех пор, пока Киев не согласится на переговоры. Другая же часть считает, что Киев способен еще идти в наступление и отвоевывать свои земли. Как бы то ни было, реальность такова, что война продолжается и официальный Киев не намерен идти на переговоры. Хотя совсем недавно в Стамбуле между спецслужбами России и США шли переговоры.

«Безусловно, Херсон — крупная победа Украины и одно из самых значимых событий войны. Но эти события — не последнее из значимых в этом году. Будет ещё два. Какие, не скажу, но они, естественно, будут в нашу пользу», — заявил Minval,az украинский политолог Назар Приходько.

По его словам, экономическое давление России на Украину в частности, и Европу в целом, происходит потому, что пока России есть, чем давить, однако рычагов давления будет становится меньше.

«Предел цен на российскую нефть, эмбарго ЕС на российскую нефть существенно ударят не по Европе, а как раз по России, при том не только в экономическом, но и в военно-техническом плане. Потому как нефть — в прямом смысле кровь в жилах российской военной агрессии против Украины. Она — главный двигатель, если хотите», — добавил он.

Политолог отметил, что завтра Европарламент будет голосовать за признание России государством-спонсором терроризма, а это дополнительные санкции и ограничения: «Поэтому мы выстоим, а вот дела России продолжат ухудшаться».

Однако на параллельном трэке заметные и не совсем понятные телодвижения Франции говорят о том, что Париж собирается выстраивать совершенно иную политику. Так, по мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, с президентом России Владимиром Путиным «нужно говорить», а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что «Европа заплатит высокую цену за изоляцию России».

«Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша», — отметил турецкий лидер.

В недавней статье британского издания Sunday Times говорилось, что Великобритания продолжает закупать российскую нефть, называя импортерами другие страны. По его данным, с марта в десять портов Британии «прибыло российской нефти на 778 миллионов фунтов стерлингов».

«Наша позиция по переговорам — предельно ясна: выход российских войск с территории Украины, создание демилитаризированной зоны возле наших границ, репарации. Об этом мы готовы говорить», — добавил политолог.

Однако ситуация вокруг России и возможного переговорного процесса говорит о том, что есть страны — заинтересанты в переговорах: «Да, возможно, кто-то из наших партнеров будет продолжать попытки склонить нас к более мягкой «дорожной карте» как, например, предложение варианта выхода войск с континентальной части Украины, а из Крыма — пока нет. Но на данном этапе лично я не наблюдаю каких-либо движений нашего военно-политического руководства в ту сторону», — отметил эксперт.

«Ракетно-дроновый террор с целью оставить мирных граждан Украины без света и тепла не давал, не даёт и не даст ожидаемых Россией результатов, чтоб мы пошли к Зеленскому склонять его к переговорам на российских условиях. Мы держимся и будем держаться. Очевидно, что развязка украинского кризиса еще не близка. По крайней мере, еще до конца следующего года хватит. Однако в России понимают, что каждый день будет играть против нее и международные санкции плюс. С другой стороны, затратная военная операция, а также отсутствие комплектующих и возможные геополитические риски в других регионах обязательно скажутся. Россия уже сегодня ничего из себя не представляет в Черном море, поскольку вся боеспособная флотилия российской армии на дне Черного моря. Параллельному этому Турция начала операции в северной Сирии. Время выбрано непростое, а если быть точным, самое подходящее, поскольку Иран занят своими проблемами и ему сейчас не до Сирии и ее проблем. А Россия, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «с пониманием и уважением относится к обеспокоенности Турции в связи с обеспечением собственной безопасности», и считает, что «это законное право Турции», — добавил Приходько.

Ниджат Гаджиев