Депутат парламента, член партии REAL Эркин Гадирли в ходе обсуждения законопроекта «О политических партиях» в Милли Меджлисе выступил против обсуждаемого проекта, сообщает Minval.az.

«Не буду отнимать ваше время обсуждением отдельных пунктов законопроекта, но хочу, чтобы в протоколе было написано, что я против этого проекта и голосовать за него на пленарных заседаниях не буду», — сказал депутат.

В ответ на это вице-спикер Милли Меджлиса депутат Фазаил Ибрагимли заявил, что какое бы мнение он ни высказал, оно будет зафиксировано в протоколе.