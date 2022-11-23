Депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев предложил, чтобы государственные служащие в Азербайджане не были членами какой-либо политической партии. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании парламента в ходе обсуждения законопроекта «О политических партиях», сообщает Minval.az.

«Я уже поднимал вопрос по этому поводу. В редакции закона указано, что государственные служащие особых видов государственной службы не могут состоять в политической партии. Но остальные могут быть членами партий. Я считаю, что эту статью следует извлечь. В целом государственный служащий не должен состоять ни в какой партии», — сказал Гудрат Гасангулиев.