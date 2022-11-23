45 изменений внесены в 18 статей законопроекта «О политических партиях». Об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли на совместном заседании комитетов по правовой политике и государственному строительству, правам человека, общественным объединениям и религиозным учреждениям. Законопроект «О политических партиях» обсуждается в первом чтении.

«Это не конец. Считаю, что совместное заседание трех комитетов и приглашение представителей политических партий, участвующих в парламенте, положительные идеи и мнения, которые мы от них получим, будут способствовать дальнейшему совершенствованию законопроекта на следующем этапе».