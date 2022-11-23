Комиссия по предотвращению коррупции обратилась в СНБ Армении для проверки имущества всех госчиновников. В переданный в СНБ список включены высокопоставленные чиновники, включая премьер-министра Никола Пашиняна, президента Ваагна Хачатуряна, сообщает «Жоговурд”.

В список также попали вице-премьеры, спикеры парламента, депутаты.

«Группа оперативного реагирования должна проверить, есть ли у чиновников бизнес, движимое и недвижимое имущество, которое не было задекларировано», — пишет издание.

Отметим, в Армении с 2023 по 2026 год будет поэтапно внедряться система всеобщего декларирования доходов. На первом этапе изменения коснутся людей, занимающих общественные должности или должности в общинах, акционеров компаний, обороты которых по данным на 2022 год превышали 1 млрд драмов.

Декларации должны представить также граждане, которые получат более 20 млн драмов кредитов и заимствований в 2023 году. Также в эту группу войдут граждане, получившие доходы из-за рубежа. Все они должны заполнить декларации до апреля 2024 года.

Во вторую группу (представить декларацию должны до апреля 2025 года) войдут наемные работники.

В третью группу войдут все остальные граждане. В случае отказа от заполнения декларации будет установлена ответственность — определить ее предстоит парламенту.