В городе Чесапик (штат Вирджиния) неизвестный напал с оружием на магазин торговой сети Walmart, погибли не менее 10 человек. Об этом сообщает издание WAVY со ссылкой на полицейских.

Предварительно, злоумышленник, устроивший стрельбу, найден мертвым. Точные сведения о нападении на магазин пока устанавливаются.

Окончательно неизвестно, сколько человек убито или ранено в результате стрельбы. Полиция уже проводит расследование.

Следователи приступили к обыскам здания магазина, людей попросили покинуть торговую площадь. Сведения о нападении с оружием поступили, когда Walmart был открыт.

За пределами магазина, по данным издания, видно оцепления сотрудников правопорядка, прибыла скорая помощь.