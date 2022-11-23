В октябре текущего года импорт российского золота в Китай в натуральном выражении достиг рекордных показателей. Так, в КНР поступило более двух тонн стоимостью 124,6 миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении Главного таможенного управления Китая.

«За январь – октябрь 2022 года импорт золота в необработанных или полуобработанных формах из России в Китай составил 5,72 тонны, что в 1,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Объём поставок в деньгах вырос в 1,8 раза, до 330 миллионов долларов», — уточнили в материале.