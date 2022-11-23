Власти Индии с 22 ноября отменили большинство требований к въезжающим иностранцам, введенных из-за пандемии коронавируса, теперь им не нужно будет перед полетом заполнять форму с данными о вакцинации, сообщает портал Timesofindia.

«Прежде при регистрации на рейс в Индию туристы должны были заполнить специальную форму Air Suvidha, в которой необходимо было указать данные о сделанных прививках от ковида. Только при этом условии они могли сесть в самолет. Это требование вызывало недовольство направляющихся в Индию иностранцев, так как создавало им большие неудобства. С полуночи 22 ноября заполнение формы больше не обязательно», — пишет издание.

«Антикоронавирусные требования были смягчены в связи с продолжающимся снижением числа заражений коронавирусом и значительном охвате вакцинации, как во всем мире, так и в Индии», — отмечает портал.

На прошлой неделе власти отменили обязательное ношение масок на внутренних и международных рейсах в Индию. Теперь путешественников не будут штрафовать за их отсутствие.

Сняты также ограничения на число разрешенных внутренних и международных рейсов, требования по тестированию и карантину, требования по подаче еды и напитков, действовавшие для авиакомпаний.

При этом министерство здравоохранения рекомендует всем прибывающим в Индию быть вакцинированными в соответствии с графиком прививок, утвержденным в их стране. Сохраняется также рекомендация о ношении масок во время полета в Индию. Любой пассажир с симптомами коронавируса может быть изолирован во время полета. Кроме того, высадка пассажиров из самолетов должна проводиться с соблюдением требований о дистанции.