В результате профессионально проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками прокуратуры и полиции было обеспечено раскрытие «по горячим следам» тяжкого преступления, совершенного при невыясненных обстоятельствах на территории села Ходжалы Сальянского района.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Так, 18 ноября в прокуратуру района поступила информация об обнаружении на территории села Ходжалы Сальянского района трупа жителя села Гызылагадж Масаллинского района Этибара Мамедова 1957 года рождения со следами травм.

Были выявлены серьезные подозрения в совершении умышленного убийства со стороны Мушвига Искандарова 1975 года рождения, которого Этибар Мамедов взял в качестве пассажира в свой автомобиль.

Мушвиг Искандеров был задержан.