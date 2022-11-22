На острове Ява в Индонезии продолжается масштабная спасательная операция после сильного землетрясения, произошедшего накануне. За сутки обнаружили более сотни погибших. Сейчас число жертв составляет 268 человек, сообщает Associated Press во вторник, 22 ноября.

Указано, что число жертв будет расти, поскольку многие местные жители считаются пропавшими без вести. Среди погибших много детей, которые как раз заканчивали учебу в школах и погибли под развалинами зданий. Ранения получили свыше тысячи человек.

Сейчас спасательные работы сосредоточены в городе Чианджур – центре одноименного округа с общим населением свыше 2,5 млн человек.