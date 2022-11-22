В результате мероприятий по разминированию, проведенных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, 21 ноября текущего года в северном направлении высоты Сарыбаба было обнаружено 350 противопехотных мин типа ПМН-Э производства Армении 2021 года, которые были установлены незаконными армянскими вооруженными.

Согласно заявлению аппарата омбудсмена, несмотря на неоднократные призывы передать нашей стране точные карты заминированных территорий, армянская сторона до сих пор не предпринимает никаких практических шагов в этом направлении, пренебрегая нормами международного права.

«В результате, после Второй Карабахской войны сотни мирных жителей стали жертвами или получили тяжелые травмы в результате разрыва мин, установленных Арменией на наших территориях.

Мы резко осуждаем эти действия, которые не только наносят огромный удар по миру и безопасности в регионе, но и препятствуют масштабным реставрационно-строительным работам, проводимым на освобожденных от оккупации исторических землях, и возвращению наших бывших вынужденных переселенцев на их исконные земли. Еще раз призываем международные организации проявить решительную позицию в отношении Армении», — говорится в заявлении омбудсмена.