22 ноября президент Израиля Ицхак Герцог позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба президента Алиева.

Ицхак Герцог поблагодарил президента Ильхама Алиева за решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле и отметил, что это – большой шаг вперед в прекрасных отношениях с Азербайджаном, являющимся для Израиля важной дружественной страной и стратегическим партнером.

Президент Ильхам Алиев выразил президенту Государства Израиль признательность за телефонный звонок.

Глава государства подчеркнул, что решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле еще больше укрепляет дружественные связи между двумя странами.

В ходе телефонного разговора были обсуждены различные аспекты израильско-азербайджанских связей, состоялся обмен мнениями о будущих контактах.