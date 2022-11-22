Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.

«В развитие переговоров, состоявшихся 17 ноября 2022 года в Баку, главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Михаил Мишустин и Али Асадов уделили особое внимание реализации совместных проектов в транспортной, энергетической и других областях», — отмечается в сообщении.