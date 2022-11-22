Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что Twitter будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки, передает издание The Verge.

По информации издания, ссылающегося на запись встречи Маска с сотрудниками, прошедшей в штаб-квартире компании в Сан-Франциско, соцсеть ждут изменения в рамках концепции «Twitter 2.0».

Маск подчеркнул, что хотел бы, чтобы пользователи Twitter могли общаться, «не беспокоясь о своей конфиденциальности» из-за возможных утечек их личных данных и «не думая о том, что кто-то в Twitter может шпионить за их прямыми сообщениями».