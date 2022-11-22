Рассмотрена жалоба на решение суда по делу полковника запаса Эльнура Мамедова, арестованного на основании жалобы Министерства обороны.

На заседании Бакинского апелляционного суда под председательством судьи Рамина Гарагурбанлы было обнародовано решение, сообщает АПА.

Суд не удовлетворил жалобу. Решение суда первой инстанции в отношении полковника не изменено.

Отметим, что некоторое время назад Эльнур Мамедов выступил в социальных сетях с критикой в адрес руководства Министерства обороны, в том числе в адрес начальника Управления по работе с личным составом Главного управления кадров генерал-майора Эльчина Халилова.

Министерство обороны заявило, что утверждения Эльнура Мамедова в отношении министерства не соответствуют действительности.

Впоследствии начальник юридического департамента Министерства обороны Эльчин Алиев подал в порядке специального обвинения жалобу на полковника запаса Эльнура Мамедова.

Решением Бакинского военного суда Эльнур Мамедов был признан виновным по статье 147.2 (клевета) Уголовного кодекса и приговорен к 6 месяцам лишения свободы.