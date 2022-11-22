Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко написал в социальных сетях, что посол Венгрии в стране Иштван Ийдярто будет вызван в МИД Украины после появления венгерского премьер-министра Виктора Орбана в шарфе с «Великой Венгрией».

20 ноября венгерский премьер посетил футбольный матч национальной сборной страны против Греции в шарфе в цветах национального флага с изображением Венгрии в границах до 1920 года, куда входили территории, который сейчас находятся в составе Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины.



«Пропагандирование в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений», — подчеркнул Николенко, добавляя, что в МИД Украины «будет приглашен венгерский посол, ему будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана».