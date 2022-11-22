Кроме соросцев, армянские дальнобойщики также намерены встретить прибывающего в Ереван президента России Владимира Путина протестными акциями. Об этом сообщает портал «Армения сегодня».

Издание при этом отмечает, что в отличие от соросцев и прозападников, грузоперевозчики будут протестовать со слоганами в ожидании поддержки со стороны РФ, тем самым пытаясь привлечь внимание российских властей к проблеме запрета на въезд в Россию через грузинскую транзитную дорогу. Предприниматели в отчаянии и, по их формулировке, бездействие премьера Никола Пашиняна и недоверие к власти вынуждает их обратиться к Владимиру Путину.

Уже 25 дней на территории Грузии армянские грузы находятся в изоляции на второстепенных, неиспользуемых дорогах в обоих направлениях на КПП Ларс и не проверяются на таможне с целью получения разрешения на въезд на территорию Российской Федерации, и единственной причиной является лишь то, что это армянские грузоперевозчики и перевозят товары с армянской маркировкой.