Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку из госбюджета на 2022 год Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,23 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в распоряжении, Кабинету Министров — решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.