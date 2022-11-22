Россия с пониманием относится к обеспокоенности Турцией своей безопасностью в ситуации вокруг Сирии. Об это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы с пониманием и уважением относимся к обеспокоенности Турции с связи с обеспечением собственной безопасности, мы считаем, что это законное право Турции», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков заявил, что Москва призывает стороны от шагов, которые могут привести к дестабилизации ситуации.

По его словам, у России и Турции есть разногласия по Сирии, но дружественный характер отношений позволяет конструктивно обсуждать разногласия.