Будущее азербайджано-иранских отношений в значительной степени зависит от последующих внутренних событий в Иране, считает старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран.

«Режим в Иране сейчас слабее, чем он был когда-либо, а Азербайджан — это восходящая мощь. Не знаю, как скоро это произойдет, но население Южного Азербайджана будет иметь более близкие отношения с Азербайджаном. Это будет хорошо не только для иранских азербайджанцев, не только для Азербайджана, но и для всего мира», — приводит его слова агентство «Репорт».

Доран коснулся также вопроса об поставках вооружения и БПЛА Ираном России. По его словам, администрация Байдена не торопится в нынешней обстановке с введением новых санкций в отношении Ирана в связи с поставкой этой страной вооружения в Россию. Продолжается война между Россией и Украиной, помимо этого у США сейчас напряженные отношения с Китаем.

«США не хотят обострять ситуацию с Ираном в настоящее время. Но военное сотрудничество Ирана с Россией сделает неизбежным применение санкций со стороны США в отношении ИРИ», – добавил он.